Экс-жена Джигарханяна уверена, что на его похороны пришли "не те люди"

Пианистка после смерти своего экс-супруга рассказала о тех, кого Армен Борисович не жаловал.

Виталина Цымбалюк-Романовская, которая сама побоялась проводить артиста в последний путь, пристально рассмотрела тех, кто присутствовал на похоронах народного артиста.

Пианистка уверена, что не всех людей Армен Джигарханян был бы рад видеть на своих похоронах. В частности, женщина отметила, что артист не любил Владимира Конкина, которого, по словам Виталины, называл плохим человеком.

"С Конкиным он не общался 40 лет, даже не захотел делать про него интервью. Он его, простите, выгнал вместе со съемочной бригадой, когда тот к нему пришел!" — сетовала Виталина в интервью изданию Daily Storm

Бывшая возлюбленная Армена Борисовича удивилась, что на похороны пришли знаменитости, с которыми Джигарханян никогда не знался.

"Это все люди не его круга. А где были люди, которые "его"? Не было их там! Никого! Понимаете? Для меня это страшно", — эмоционально высказалась бывшая жена артиста.

Она упомянула людей, которые много лет работали с Арменом Борисовичем, — художественных руководителей, ведущих актеров, народных артистов.