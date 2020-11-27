Дочь Владислава Листьева рассказала о наследстве отца

Дочь основателя телекомпании "ВИД" никогда не встречалась со своим знаменитым отцом. Её мать развелась с телемагнатом, когда девочка была совсем крохой.

После убийства Владислава Листьева в 1995 году мать Валерии ничего не хотела предпринимать для того, чтобы претендовать на имущество экс-супруга. Дело взяла в свои руки бабушка.

По словам Валерии Владиславовны, судебные тяжбы по поводу раздела имущества, оставшегося после смерти главы ОРТ, длились четыре года. Противостояла им вдова телевизионного гения Альбина Назимова.

После долгого разбирательства первая семья Листьева получила несколько объектов недвижимости и два автомобиля Владислава Николаевича. Часть имущества была в скором времени продана, чтобы оплатить учёбу Валерии.

У Владислава Листьева есть ещё сын Александр, который пошёл по стопам знаменитого родителя. Он работает ведущим на музыкальном канале вместе с Яной Чуриковой.