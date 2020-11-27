Липовые регалии Дрожжиной разоблачили на Первом канале

"Защитницу" обездоленных в очередной раз уличили во лжи.

Вдова Алексея Баталова уверяет, что стала жертвой аферы, которую провернули Михаил Цивин и Наталья Дрожжина. Пожилая женщина и её дочь-инвалид лишились крупной суммы и недвижимости после того, как им решила "помочь" супружеская пара, выказывающая сочувствие родственникам народного артиста СССР.

Оказалось, что умение втереться в доверие к пожилым людям — не единственный талант Дрожжиной. Она так же легко играет в жизни роли, которые ей не принадлежат.

Местом своей работы актриса назвала университет МВД России. Там, по её словам, она занимает должность проректора.

Для сотрудников университета МВД подобное заявление стало новостью.

В программе "Пусть говорят" представители учебного заведения рассказали, что Дрожжина несколько раз была гостем университета, однако никакую должность в вузе она не занимает.

Также Наталья безосновательно присвоила себе звание заслуженной артистки России.

Гитана Леонтенко с изумлением выслушала все разоблачения в адрес своей бывшей "благодетельницы".