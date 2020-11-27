"Защитницу" обездоленных в очередной раз уличили во лжи.
Вдова Алексея Баталова уверяет, что стала жертвой аферы, которую провернули Михаил Цивин и Наталья Дрожжина. Пожилая женщина и её дочь-инвалид лишились крупной суммы и недвижимости после того, как им решила "помочь" супружеская пара, выказывающая сочувствие родственникам народного артиста СССР.
Оказалось, что умение втереться в доверие к пожилым людям — не единственный талант Дрожжиной. Она так же легко играет в жизни роли, которые ей не принадлежат.
Местом своей работы актриса назвала университет МВД России. Там, по её словам, она занимает должность проректора.
Для сотрудников университета МВД подобное заявление стало новостью.
В программе "Пусть говорят" представители учебного заведения рассказали, что Дрожжина несколько раз была гостем университета, однако никакую должность в вузе она не занимает.
Также Наталья безосновательно присвоила себе звание заслуженной артистки России.
Гитана Леонтенко с изумлением выслушала все разоблачения в адрес своей бывшей "благодетельницы".
"Я даже не предполагала, что люди могут так врать. Для меня всё это открытие. Мы сами доверились этой паре только из-за того, что они говорили, будто имеют отношение к Никите Михалкову. Если бы фамилия Никиты Сергеевича не прозвучала, мы бы никогда не впустили их в дом", — объяснила Гитана Аркадьевна.
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