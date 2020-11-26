Жена Ефремова ответила на сообщения о своём разводе

Информация о том, что супруга Михаила Ефремова собирается расторгнуть брак с опальным артистом, оказалась недостоверной.

Софья Кругликова и не думала оставлять супруга в такой тяжёлый для него момент жизни.

Сама женщина не желает выступать с публичными заявлениями, поэтому перепоручила остановить нелепые слухи своему другу — руководителю Ассоциации профсоюзов полиции, члену Общественного совета ФСИН РФ, юристу Алексею Лобареву.

Софья, по словам Лобарева, устала от хейтеров, которые постоянно сочиняют небылицы о её семье.

Юрист объяснил, что жена Ефремова не только не собирается разводиться, но и намерена посетить супруга в тюрьме, как только снимут ограничительные меры из-за коронавируса.