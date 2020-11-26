Информация о том, что супруга Михаила Ефремова собирается расторгнуть брак с опальным артистом, оказалась недостоверной.
Софья Кругликова и не думала оставлять супруга в такой тяжёлый для него момент жизни.
Сама женщина не желает выступать с публичными заявлениями, поэтому перепоручила остановить нелепые слухи своему другу — руководителю Ассоциации профсоюзов полиции, члену Общественного совета ФСИН РФ, юристу Алексею Лобареву.
Софья, по словам Лобарева, устала от хейтеров, которые постоянно сочиняют небылицы о её семье.
Юрист объяснил, что жена Ефремова не только не собирается разводиться, но и намерена посетить супруга в тюрьме, как только снимут ограничительные меры из-за коронавируса.
"Ложь о том, что Михаил заказывал себе какого-то гуся в следственный изолятор, ложь о том, что осуждённые в составе отряда хозяйственного обеспечения были настроены против него. И последняя ложь — о нашем разводе", — передаёт слова Софьи Алексей Лобарев в интервью изданию Starhit.
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