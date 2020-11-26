Татьяна Лазарева подняла табуированную тему

Телеведущая укорила общество, в котором не принято обсуждать естественные вещи.

Татьяна Лазарева неожиданно затронула в своём выступлении на Youtube-канале Lazarevatut щекотливую тему.

Женщину возмутило то, что общество заставляет представителей прекрасного пола стыдиться своей физиологии.

"И мужчины, и женщины знают, что каждые 28 дней начинаются критические дни. Но предпочитают молчать. Хотя я от этого ни лучше, ни хуже не становлюсь", — сказала актриса.

Подписчики Татьяны Юрьевны не одобрили её стремления вынести на публику табуированные темы.

"Ну есть же личные интимные вещи, зачем их выносить на обсуждение на большой публике?" — высказали своё мнение интернет-пользователи.

Нашлись, однако, и приверженцы другой точки зрения. Многие поддержали Лазареву и возмутились вместе с ней тем, что стыдными считаются абсолютно нормальные вещи, заложенные в женскую природу.