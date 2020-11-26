Екатерина Климова может вернуться к бывшему мужу

Актриса рассказала, что довольна своей стабильной жизнью, однако не исключает возвращения к прошлому.

Екатерина Климова придерживается мудрости, которая лаконично звучит — "никогда не говори никогда".

Женщина боится делать категоричные заявления, потому что замечала не раз, что жизнь складывается всегда так, что ты хочешь нарушить свои обещания.

В качестве примера она привела ситуацию со своим бывшим мужем. Екатерина объяснила, что не исключает такого сценария своей жизни, при котором она вернётся к супругу Месхи.