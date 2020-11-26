Актриса рассказала, что довольна своей стабильной жизнью, однако не исключает возвращения к прошлому.
Екатерина Климова придерживается мудрости, которая лаконично звучит — "никогда не говори никогда".
Женщина боится делать категоричные заявления, потому что замечала не раз, что жизнь складывается всегда так, что ты хочешь нарушить свои обещания.
В качестве примера она привела ситуацию со своим бывшим мужем. Екатерина объяснила, что не исключает такого сценария своей жизни, при котором она вернётся к супругу Месхи.
"Всё в жизни возможно, было бы желание… Разумеется, не только твоё, но и другого человека. Люди меняются. Нельзя выйти из комнаты, через пять лет вернуться в неё и встретить абсолютно неизменившимся того, с кем рассталась годы назад. Он ведь тоже стал другим. И вот в этом новом состоянии обоих может случиться переосмысление. А значит, вполне возможно второй раз войти в одну и ту же реку", — рассказала актриса в интервью журналу "Коллекция. Караван историй".
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.