Собчак хотела принять участие в "Ледниковом периоде"

39-летняя ведущая намеревалась показать класс на льду.

Об этом рассказал один из тренеров звёздных фигуристов — Илья Авербух. Спортсмен объяснил, что Ксения Собчак приняла приглашение на участие в шоу, однако вскоре поняла, что не готова потратить столько времени на тренировки из-за своего плотного графика.

Авербух отметил, что у Ксении Анатольевны неплохо получается двигаться на льду. Тренер признался, что ему было приятно общаться со светской львицей, потому что её взгляды на жизнь не похожи на его собственные.

Собчак попросила дать ей отсрочку, обещав в следующем сезоне ледового шоу обязательно показать себя на льду.