Тамара Сёмина объяснила, почему Королёва простила Тарзана

Как мудрая женщина, 82-летняя Тамара Семина похвалила Наташу Королёву за то, что смогла сохранить свой брак.

Поведение певицы актриса находит благоразумным. Житейская мудрость подсказывает народной артистке РСФСР, что на мужские измены нужно смотреть сквозь пальцы, и не делать из этого трагедию.

"Королёва на это дело плюнула, и правильно сделала", — объяснила Тамара Петровна свой взгляд на ситуацию в интервью газеты "Собеседник".

Женщина уверена, что Сергей Глушко попал под чары коварной соблазнительницы, возможно, ему подмешали что-то в напиток. При этом поступок Тарзана маститая актриса считает очень легкомысленным.