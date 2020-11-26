Светлана Светличная объяснила, что с ней произошло

Советская кинодива откликнулась на вопросы журналистов.

Самая соблазнительная актриса киноиндустрии СССР объяснила, что её жизни ничего не угрожает.

Подозрения на инсульт не подтвердились.

Светлана Афанасьевна уверена, что её плохое самочувствие связано с тем, что на неё недавно упала тяжёлая конструкция, которую работники телевидения используют для освещения съёмочной площадки.

После этого инцидента актриса стала жаловаться на головную боль.