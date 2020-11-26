Советская кинодива откликнулась на вопросы журналистов.
Самая соблазнительная актриса киноиндустрии СССР объяснила, что её жизни ничего не угрожает.
Подозрения на инсульт не подтвердились.
Светлана Афанасьевна уверена, что её плохое самочувствие связано с тем, что на неё недавно упала тяжёлая конструкция, которую работники телевидения используют для освещения съёмочной площадки.
После этого инцидента актриса стала жаловаться на головную боль.
"Было предположение, что может быть микроинсульт. Но всё обошлось. Хожу по кабинетам, обследуюсь. Сжимала руку — есть силы в руках, по крайней мере это уже неплохо. Хожу осторожно. Видно, что у меня какие-то неприятности с организмом. Была здоровая, крепкая, а стала калекой", — рассказала актриса изданию "Московский комсомолец".
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.