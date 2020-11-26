Телевизионный скептик, который был призван уличать участников шоу в обмане, сам стал источником изощрённого обмана.

Одного из ведущих мистического шоу с позором выгнали из передачи.

Открылась ужасная правда. Оказывается, многие невероятные способности участников проекта были не больше чем шарлатанством. Помогал экстрасенсам находить правильные ответы Сергей Сафронов. Уличила иллюзиониста в нечестных методах игры экстрасенс Алина Вердиш.

За свои подсказки Сафронов требовал с экстрасенсов солидные суммы денег. У него даже был свой прайс на эти или иные услуги. За испытание "Ширма" он просил 600 тысяч рублей, за "Багажник" — 900 тысяч.

Представители канала ТНТ были возмущены поведением своего коллеги.

"Команда программы никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги ни у одного из испытуемых экстрасенсов. Ведущий Сергей Сафронов отстранён от "Битвы экстрасенсов" в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал", — рассказали руководители проекта "Битва экстрасенсов" изданию "СтарХит".

"Ты должен был бороться со злом, а не примыкать к нему", — прокомментировали ситуацию с Сафроновым интернет-пользователи.