Павел Прилучный разучился разговаривать после драки

Актёр временно потерял трудоспособность.

Почему-то драка Прилучного негативно отразилась на его голосовых связках. Об этом сообщает издание Super.

Из-за травмы, по информации Super , будут отменены спектакли с его участием - "Косметика врага" в "Театриуме на Серпуховке".

Рассматривается также вариант переноса постановки на другую дату. При этом продажа билетов на шоу продолжается.

Как сообщают знакомые Прилучного, он сейчас находится в больнице. В клинике актёра навещает его возлюбленная Мирослава Карпович.