Актёр временно потерял трудоспособность.
Почему-то драка Прилучного негативно отразилась на его голосовых связках. Об этом сообщает издание Super.
Из-за травмы, по информации Super , будут отменены спектакли с его участием - "Косметика врага" в "Театриуме на Серпуховке".
Рассматривается также вариант переноса постановки на другую дату. При этом продажа билетов на шоу продолжается.
Как сообщают знакомые Прилучного, он сейчас находится в больнице. В клинике актёра навещает его возлюбленная Мирослава Карпович.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.