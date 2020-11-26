Спасённый Киркоровым львёнок погиб

Певец лишь на время отсрочил смерть несчастного животного.

Однажды Филипп Бедросович увидел в парке "Тайган", как взрослые львицы напали на их маленького детёныша.

Король российской эстрады поспешил на выручку львёнку. Он позвал смотрителей парка, которые отбили малыша у хищниц.

После этого спасения львёнка назвали в честь именитого исполнителя Филей.

Филю, однако, постигла печальная участь. Львицы всё-таки напали на несчастного представителя кошачьих и разорвали его.

Чтобы не огорчать Филиппа Киркорова, ему не стали сообщать о трагическом инциденте.

Как сообщает Mash, в парке "Тайган" в лапах агрессивных хищников нередко погибает приплод.