Певец лишь на время отсрочил смерть несчастного животного.
Однажды Филипп Бедросович увидел в парке "Тайган", как взрослые львицы напали на их маленького детёныша.
Король российской эстрады поспешил на выручку львёнку. Он позвал смотрителей парка, которые отбили малыша у хищниц.
После этого спасения львёнка назвали в честь именитого исполнителя Филей.
Филю, однако, постигла печальная участь. Львицы всё-таки напали на несчастного представителя кошачьих и разорвали его.
Чтобы не огорчать Филиппа Киркорова, ему не стали сообщать о трагическом инциденте.
Как сообщает Mash, в парке "Тайган" в лапах агрессивных хищников нередко погибает приплод.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.