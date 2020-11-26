Баста потроллил тренера, с которым поссорился из-за стадиона в Ростове

Разногласия рэпера и тренера футбольного клуба "Ростов" продолжились в Сети.

Нелюбовь между Василием Вакуленко (Баста) и Валерием Карпиным началась с того, что музыкант и тренер не поделили стадион. Почему-то время выступления артиста совпало с временем проведения матча "Ростова".

Но если Баста давно забыл о неприятном инциденте, когда он назвал Карпина ненастоящим ростовчанином, то его оппонент затаил злобу и продолжил полемику с артистом в интернете.

Футбольный тренер опубликовал фотографию страницы паспорта с ростовской пропиской, доказывая тем самым своё право называться ростовчанином.

"А вот по поводу прописки, которая давно считается пережитком прошлого, отвечу вам свежим фото. Вот так поворот, правда?!" — написал Карпин в своём микроблоге.

Баста разглядел, что в паспорте значится не прописка, а временная регистрация.