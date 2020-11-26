Разногласия рэпера и тренера футбольного клуба "Ростов" продолжились в Сети.
Нелюбовь между Василием Вакуленко (Баста) и Валерием Карпиным началась с того, что музыкант и тренер не поделили стадион. Почему-то время выступления артиста совпало с временем проведения матча "Ростова".
Но если Баста давно забыл о неприятном инциденте, когда он назвал Карпина ненастоящим ростовчанином, то его оппонент затаил злобу и продолжил полемику с артистом в интернете.
Футбольный тренер опубликовал фотографию страницы паспорта с ростовской пропиской, доказывая тем самым своё право называться ростовчанином.
"А вот по поводу прописки, которая давно считается пережитком прошлого, отвечу вам свежим фото. Вот так поворот, правда?!" — написал Карпин в своём микроблоге.
Баста разглядел, что в паспорте значится не прописка, а временная регистрация.
"Валера, не реагируй так, пожалуйста, на мои слова. Как временному ростовчанину, у которого регистрация на пять лет, тебе должны быть понятны наши ростовские шутки. Согласен, они не всегда добрые", — ответил Баста Карпину в своём Instagram-аккаунте.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.