Жена Стаса Михайлова заставила обидчиков мужа извиняться

Супруга Стаса Михайлова Инна, как разъярённая тигрица, бросилась защищать супруга, обвинения в адрес которого посчитала клеветническими.

Конфликт начался с того, что Михайлов рассказал о том, что не бросает свой музыкальный коллектив в период пандемии и помогает музыкантам финансово.

Это его утверждение вошло в противоречие с постом бывшего гитариста именитого исполнителя.

Гитарист Вячеслав Кузнецов впоследствии признался, что не ожидал, что его суждение в личном микроблоге вызовет такой общественный резонанс.

Противоречие тут же привлекло внимание язвительных шоуменов Александра Скляра и Сергея Шнурова, которые высмеяли Михайлова в своих сатирических стихах.

Жена певца, честь которого была задета, устроила супругу и его бывшему гитаристу "очную ставку", в которой музыкант вынужден был признаться, что покинул коллектив Михайлова из-за финансовых разногласий. При этом он признал, что певец никогда его не обманывал и, вероятно, помогал тем музыкантам, которые продолжили играть в его коллективе.

Инна на этом не успокоилась и попросила Александра Скляра принести извинения супругу. В телефонном разговоре, по словам жены Михайлова, Скляр извинился за свои высказывания в адрес Станислава Владимировича.