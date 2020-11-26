Звезда культового советского фильма "Бриллиантовая рука" определена в Первую Градскую клинику.
Светлана Светличная подтвердила, что попала в больницу.
"Да, я в больнице в Первой Городской. Был обход. Со мной возятся, и мне это как бы в помощь. Я понимаю, что дальнейшая моя судьба будет зависеть от врачей", — объяснила артистка "Звезде".
Диагноз самой обольстительной кинодивы советского экрана медики пока не озвучивают, так как полным ходом идёт процесс диагностики.
Ранее сообщалось, что 80-летняя актриса госпитализирована с инсультом.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.