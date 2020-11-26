Звезда культового советского фильма "Бриллиантовая рука" определена в Первую Градскую клинику.

Светлана Светличная подтвердила, что попала в больницу.

"Да, я в больнице в Первой Городской. Был обход. Со мной возятся, и мне это как бы в помощь. Я понимаю, что дальнейшая моя судьба будет зависеть от врачей", — объяснила артистка "Звезде".