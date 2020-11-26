Шоумен не обошёл своим вниманием тему катка в городе Новосибирске, который вызвал много споров в Сети.
С высоты ледовое покрытие, которое задумывалось в форме ракеты, напоминает гениталии. От этого неприличного сходства, несмотря на модернизацию неоднозначного спортивного объекта, никак не могут отделаться жители столицы Сибири.
После некоторых корректировок, по мнению интернет-пользователей, каток стал немного похож на градусник, однако по-прежнему сильно напоминает нечто непристойное.
Иван Ургант вдохновился ситуацией и в своём вечернем шоу спел песню, посвященную провокативному катку.
"По катку новосибирскому солнечным днём мы катались, взявшись за руки, вместе, вдвоём. Синий лед искрится ласково, но в этот миг из окна администрации слышится крик: "А каток-то в виде пениса!". Вот такой лежит… — спел комик.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.