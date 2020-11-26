Иван Ургант сочинил песню о неприличном катке в Новосибирске

Шоумен не обошёл своим вниманием тему катка в городе Новосибирске, который вызвал много споров в Сети.

С высоты ледовое покрытие, которое задумывалось в форме ракеты, напоминает гениталии. От этого неприличного сходства, несмотря на модернизацию неоднозначного спортивного объекта, никак не могут отделаться жители столицы Сибири.

После некоторых корректировок, по мнению интернет-пользователей, каток стал немного похож на градусник, однако по-прежнему сильно напоминает нечто непристойное.

Иван Ургант вдохновился ситуацией и в своём вечернем шоу спел песню, посвященную провокативному катку.