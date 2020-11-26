История с избиением Павла Прилучного вызывает много вопросов.
Скандальная репутация актёра Павла Прилучного заставила общественность поверить в то, что он затеял драку в ночном клубе. История очень вяжется с имиджем повесы Прилучного.
Однако новые сведения о конфликте актёра с владельцем ночного клуба Владимиром Семеновым наводят публику на мысль о том, что драка была лишь хорошо спланированной PR-акцией, призванной привлечь внимание потенциальных зрителей к новому сериалу с участием Прилучного "В клетке".
В фильме Прилучный играет бойца смешанных единоборств, который возвращается из тюрьмы в Калининград. Фотографию, которая наделала столько шума, где вместо лица у актёра — сплошной кровоподтек, хейтеры приняли за грим одной из сцен будущего фильма.
Владимир Семенов, который будто бы "разукрасил" лицо актёра синяками, нашёл странное объяснение произошедшей драке.
Он рассказал, что они с Прилучным просто решили помериться силами.
Драка видимо прошла не на равных, так как владелец ночного клуба практически не пострадал в поединке. Его лицо, по крайней мере, не было превращено в кровавое месиво, как у Прилучного.
"Лицо у Прилучного такое, будто над ним поработали десяток изощрённых гримёров. Мы еще увидим такого красивого Прилучного в "В клетке", — пишут в Сети.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.