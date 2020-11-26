Драка Прилучного – хорошо продуманная PR-акция?

История с избиением Павла Прилучного вызывает много вопросов.

Скандальная репутация актёра Павла Прилучного заставила общественность поверить в то, что он затеял драку в ночном клубе. История очень вяжется с имиджем повесы Прилучного.

Однако новые сведения о конфликте актёра с владельцем ночного клуба Владимиром Семеновым наводят публику на мысль о том, что драка была лишь хорошо спланированной PR-акцией, призванной привлечь внимание потенциальных зрителей к новому сериалу с участием Прилучного "В клетке".

В фильме Прилучный играет бойца смешанных единоборств, который возвращается из тюрьмы в Калининград. Фотографию, которая наделала столько шума, где вместо лица у актёра — сплошной кровоподтек, хейтеры приняли за грим одной из сцен будущего фильма.

Владимир Семенов, который будто бы "разукрасил" лицо актёра синяками, нашёл странное объяснение произошедшей драке.

Он рассказал, что они с Прилучным просто решили помериться силами.

Драка видимо прошла не на равных, так как владелец ночного клуба практически не пострадал в поединке. Его лицо, по крайней мере, не было превращено в кровавое месиво, как у Прилучного.