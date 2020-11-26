Сергей Жорин объяснил, почему жена Ефремова подала на развод

Юрист, который занимался разводом Петросяна, Милявской и других медийных персон, объяснил, какие мотивы могут двигать супругой артиста.

Сообщение о том, что супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова решила развестись с опальным мужем, появилось 23 ноября.

Софья Кругликова во время следствия и судебного разбирательства, поддерживала супруга, поэтому весть о разводе для общественности стала неожиданностью. .

Как только была поставлена точка в деле Ефремова, в СМИ просочились сведения о намерении супруги Михаила Ефремова, осужденного на семь с половиной лет тюрьмы, расторгнуть брак с артистом.

Сергей Жорин не увидел в желании Софьи Кругликовой подать на развод стремления извлечь какую-нибудь материальную выгоду.

"Если бы Ефремову грозило какое-то многомиллионное взыскание, как бывает в делах с мошенничеством, к примеру, тогда так делается", — объяснил известный юрист.

Сергей Викторович предположил, что вероятно, женой Ефремова движут личные мотивы, связанные с атмосферой внутри семьи. Юрист увидел в том, что Софья отложила развод и не стала затевать судебные тяжбы в период, когда супруг боролся за свободу, её порядочность.

Инетрнет-пользователи уверены, что Софья не простила мужу интрижку с актрисой Дарьей Белоусовой.

Юристы Кругликовой объяснили, что не получали от своей клиентки никаких поручений по по поводу подготовки документов к разводу.