Слуцкер рассказала, как Юдашкин боролся с раком

Пионер отечественно фитнес-индустрии Ольга Слуцкер вспомнила самый тяжёлый момент в жизни знаменитого дизайнера.

Известный кутюрье начал борьбу с раковым заболеванием в 2016 году.

Недомогание в виде непрекращающейся головной боли привели Юдашкина к врачам, которые диагностировали у легендарного метра модной индустрии рак пищевода.

Ольга Слуцкер вспомнила, как пришла на 52-й день рождения Валентина и не узнала старого друга. За столом сидел изнеможенный человек, который перенёс множество полостных операций.

"Там уже были ближайшие Валины друзья: Алла Борисовна с Максимом, Буйновы, Достманы и другие. И я увидела — во главе стола сидит, как мальчик, такой худенький Валя. Ему трудно было сидеть прямо, и он сутулился. В тот период Валя за 20 дней перенес четыре полостные операции!", — рассказала пропагандист здорового образа жизни Ольга Слуцкер в YouTube-шоу "Света вокруг света".

Фитнес-тренер оценила мужество утонченного творческого человека. То, что Валентин Юдашкин переборол кризисный момент своей болезни, Слуцкер видит заслугу супруги дизайнера Марины, которая очень поддерживала супруга в непростой период его жизни, заставляя его работать и готовить показ, несмотря ни на что.