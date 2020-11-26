Бойфренд Бузовой получил увечье в "бою"

Последнее время артисты всё чаще сообщают о своих проблемах со здоровьем.

Периодически деятели шоу-бизнеса рассказывают о том, что пополнили список заразившихся коронавирусом.

Звёзды отвечают на вопросы подписчиков о своём самочувствии. Внимание и сочувствие аудитории вызывают истории о травмах и болезнях публичных персон.

Павел Прилучный на днях опубликовал фото своего изуродованного после драки лица. Уверенность в том, что шрамы украшают мужчину, заставляют звёзд выставлять на всеобщее обозрения следы своих "подвигов".

Решил не отставать от звезды "Мажора" и возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян.

Блогер тоже поделился своим увечьем, полученным в бою. Дава выставил фотографию своей перебинтованной руки. За гипсом скрывается сломанный палец на руке.

Дава подрался, но спарринг был не результатом конфликта, а побочным эффектом тренировочного процесса. Бойфренд Бузовой признался, что получил травму в результате занятия дзюдо.