Меладзе возглавил атирейтинг артистов новогодних огоньков

Певец призывом к бойкоту спровоцировал бойкот зрителей против самого себя.

Покушение Валерия Меладзе на последний оплот новогоднего праздника — "голубые огоньки" — обернулось для певца неприятностями.

Интернет-пользователи активно проголосовали за тех медийных персон, которых они не хотели бы видеть на своих телевизионных экранах в новогоднюю ночь.

В немилость зрителей попал в первую очередь Валерий Меладзе, попытавшийся возглавить демарш артистов, пострадавших от "коронакризиса". Не спас исполнителя даже его альтруистический порыв, когда он отправился поддержать обитателей "красной зоны" ковидных больниц.

В антитоп попали также Ольга Бузова, которой Алла Борисовна якобы запретила появляться на новогодних шоу. "Добрые" зрители поместили в антирейтинг и саму Примадонну. Персоной нон грата стал также кумир подрастающего поколения Моргенштерн. Почему-то в список изгнанников попали также завсегдатаи "голубых огоньков" — Филипп Киркоров и Николай Басков.

В противоречие с антирейтингом вступили результаты опроса россиян, проведенного сервисом Superjob. Согласно ему, зрители не представляют себе новогодних огоньков без Аллы Пугачёвой, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Светланы Лободы и Юлии Зиверт.