Собчак оценила статью о подруге президента с дочерью, похожей на Путина

Журналистка подвергла критике публикацию в издании "Проект" о знакомой Владимира Путина Светлане Кривоногих.

В статье рассказывается о близкой подруге президента России, у которой есть дочь, феноменально похожая на Путина. Отец девушки 2003 года рождения не указан, в документах, удостоверяющих личность, значится отчество — Владимировна.

Эти доводы не убедили Ксению Собчак, которая отметила, что авторы статьи не предоставили никаких документов или фотографий, подтверждающих то, что женщина общалась с главой государства.