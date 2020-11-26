Журналистка подвергла критике публикацию в издании "Проект" о знакомой Владимира Путина Светлане Кривоногих.
В статье рассказывается о близкой подруге президента России, у которой есть дочь, феноменально похожая на Путина. Отец девушки 2003 года рождения не указан, в документах, удостоверяющих личность, значится отчество — Владимировна.
Эти доводы не убедили Ксению Собчак, которая отметила, что авторы статьи не предоставили никаких документов или фотографий, подтверждающих то, что женщина общалась с главой государства.
"Ничего. Какой-то чиновник что-то по знакомству рассказал. Может, и правду сказал. Но расследование-то где? Зато главный довод "похожа на Путина". Ссылок, фото и доказательств никаких, но девушка якобы на 70% имеет сходство с Путиным. А если бы было 75% то это уже сам Путин. Шах и гол", — написала Ксения Анатольевна в своем Telegram-канале.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.