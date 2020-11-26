Лолита рассказала о финансовом крахе своих менее успешных коллег

Исполнительница присоседилась к хору артистов, которые сетуют на безработицу и безденежье.

Милявская объяснила, что в стране есть около двухсот успешных артистов, которых зрители чаще всего видят на экранах ТВ.

Именно они давали заработать своим менее успешным коллегам.

Целая армия, состоящая из шестисот тысяч человек, так или иначе задействованных в индустрии шоу-бизнеса, сейчас испытывает тяжелые времена.

Маститые звёзды, оставшиеся без концертной деятельности, не могут содержать артистов рангом пониже.

Заботу о своих коллективах, по словам Лолиты, артисты проявлять не могут, так как на четверть наполняемые залы не окупают расходов звёзд на аренду помещения, звукового оборудования и прочие затраты.