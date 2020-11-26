Светлану Светличную поразил инсульт

80-летнюю актрису определили в одну из столичных клиник.

У культовой звезды советского кино Светланы Светличной, известной по фильмам "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и других, диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения.

Симптомом поражения сосудов головного мозга звезды советского экрана стала сильная головная боль.

Светлана Афанасьевна недавно рассказывала о несчастном случае, произошедшем с ней на съёмочной площадке. На голову актрисы упала металлическая конструкция для подвеса осветительных приборов. Тогда актрисе понадобилась срочная медицинская помощь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что младшая сестра Ольги Бузовой Анна восстанавливается после инсульта.