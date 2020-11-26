Певец Сергей Пенкин обижен на российские власти за то, что он обделён их вниманием:
"Через 2 месяца мне стукнет 60, а у меня до сих пор нет звания заслуженного артиста".
По словам артиста, это обидное равнодушие. Особенно на фоне того, что он внесен в Книгу рекордов Гиннеса за свой огромный диапазон.
"Я уверен, что в профильных ведомствах должны знать об успехах творческих людей и ценить их соответствующим образом", — говорит Пенкин.
Причину же "невнимания" он видит в том, что "не умеет хвалить нужных людей".
Однако, отмечает артист, он с этим неплохо живёт. Для него главное, что его "обожают зрители".
"Да и вообще, я не один такой обделенный. Вон у Лолиты и Максима Галкина тоже званий нет. И ничего".
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.