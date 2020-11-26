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Сергей Пенкин обижен на власти за невнимание

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Сергей Пенкин обижен на российские власти за то, что он обделён их вниманием:

"Через 2 месяца мне стукнет 60, а у меня до сих пор нет звания заслуженного артиста".

По словам артиста, это обидное равнодушие. Особенно на фоне того, что он внесен в Книгу рекордов Гиннеса за свой огромный диапазон.

"Я уверен, что в профильных ведомствах должны знать об успехах творческих людей и ценить их соответствующим образом", — говорит Пенкин.

Причину же "невнимания" он видит в том, что "не умеет хвалить нужных людей".

Однако, отмечает артист, он с этим неплохо живёт. Для него главное, что его "обожают зрители".

"Да и вообще, я не один такой обделенный. Вон у Лолиты и Максима Галкина тоже званий нет. И ничего".

 

Автор: Ольга Лебедева
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