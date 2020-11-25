Певица решила выступить в роли Снегурочки.
Лолита Милявская решила выйти в народ. В метро поп-дива спустилась не с пустыми руками. Исполнительница намеревалась одаривать пассажиров подземки одеялами и подушками.
Не все граждане благосклонно откликнулись на аттракцион щедрости. Многие недоверчиво отнеслись к попыткам вручить им презенты. Обругали Милявскую и за то, что она снимает людей без их разрешения.
Певица не сдавалась и, наконец, нашла людей, которые обрадовались подарку из рук известной персоны. Узнавали Лолиту даже несмотря на то, что она была в маске и солнцезащитных очках.
Подписчики Лолиты недоумевали, почему люди не брали подарки из рук исполнительницы, досадуя на то, что сами не оказались в нужном месте и в нужное время.
"Какие-то чудные. Почему не приняли подарок? Не понимаю я таких людей", — написала подписчица певицы.
"И я, может, сектанты", — пошутила Лолита.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.