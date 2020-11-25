Лолита Милявская устроила в метро аттракцион щедрости

Певица решила выступить в роли Снегурочки.

Лолита Милявская решила выйти в народ. В метро поп-дива спустилась не с пустыми руками. Исполнительница намеревалась одаривать пассажиров подземки одеялами и подушками.

Не все граждане благосклонно откликнулись на аттракцион щедрости. Многие недоверчиво отнеслись к попыткам вручить им презенты. Обругали Милявскую и за то, что она снимает людей без их разрешения.

Певица не сдавалась и, наконец, нашла людей, которые обрадовались подарку из рук известной персоны. Узнавали Лолиту даже несмотря на то, что она была в маске и солнцезащитных очках.

Подписчики Лолиты недоумевали, почему люди не брали подарки из рук исполнительницы, досадуя на то, что сами не оказались в нужном месте и в нужное время.