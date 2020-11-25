Семён Слепаков ведёт себя как закоренелый бобыль

Известного комика многие считают холостяком, однако у него есть супруга по имени Карина.

В 2019 году Собчак "развела" юмориста, объявив о его разрыве с женой. Затем журналистка опровергла свои слова.

Сочинитель песен, которые моментально уходят в народ, не носит обручального кольца. Возможно, поэтому ему приписывают разнообразные романы. Самый устойчивый слух касался его отношений с лучшей актрисой десятилетия — Светланой Ходченковой.

По мнению поклонников юмориста, роман Ходченковой и Слепакова завязался на съёмках фильма "Домашний арест".

Подогрел слух о своём свободном статусе сам Слепаков, поразмышляв на тему отношений между мужчиной и женщиной.

"Что для меня сильно рискнуть в личных отношениях? Замуж позвать человека… На самом деле, рисковать-то и не хочется вообще", — рассказал артист Алене Долецкой в её Youtube-проекте "Решайся".

Его высказывания словно слетали из уст матёрого холостяка, который безумно дорожит своей свободой. Артист объяснил: людям трудно менять свои привычки, поэтому им комфортно в одиночестве.