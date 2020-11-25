Ольга Бузова заменит Бориса Моисеева в дуэте с Трубачом

Ведущая "Дома-2" покусилась на музыкальную классику 90-х годов.

Ольга Бузова объявила, что теперь будет петь знаменитую песню Николая Трубача "Голубая луна".

Эпатажный хит 90-х годов попал в хорошие руки. И Борис Моисеев, и Ольга Бузова построили свою карьеру, мужественно отбиваясь от общественного негатива, который неизменно на себя навлекали.

Поющая ведущая испросила благословения у Бориса Моисеева на то, чтобы петь "Голубую луну", которая была визитной карточкой артиста.

"Как же приятно было исполнить вместе с Николаем Трубачом легендарный супер хит 90-х. Да-да, то самый хит, под который мы все зажигали. Особенно приятно, что первый исполнитель этой песни, которая доносилась из каждого утюга, лично нас благословил на ремейк культовой песни", — написала Ольга в своём Instagram-аккаунте.

Бузовой досталась речитативная партия. Она очень органично произносила фразу: "Голубая луна, голубая".

Подписчики, однако, не были готовы к такому. Они обрушили на певицу кучу гневных комментариев, традиционно обвиняя Бузову в том, что она не умеет петь.