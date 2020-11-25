Гитарист Стаса Михайлова рассказал о своих заработках у артиста

Инцидент начался с того, что Стас Михайлов объявил, что, несмотря на пандемию, он поддерживает своих музыкантов финансово.

Бывший гитарист Михайлова разместил в "Фейсбуке" пост, в котором высмеял благодетельный настрой своего работодателя.

Это высказывание навлекло на Стаса Михайлова упрёки во лжи. На это расхождение слов с делом обратили внимание Александр Скляр и Сергей Шнуров, которые поспешили осмеять певца в своих стихотворных памфлетах.

Общественность почему-то с готовностью поверила гитаристу, однако он был не вполне искренен в своём публичном высказывании.

Жена певца Инна Михайлова устроила бывшему сотруднику "очную ставку" с супругом.

Оказалось, что музыкант имеет обиду на своего нанимателя, но по другому поводу. Гитарист в своей беседе с певцом признался, что уволился от Станислава Владимировича, так как посчитал, что гонорар в 15 тысяч рублей за выступление, это слишком мало.

Запись разговора с гитаристом Инна Михайлова выложила в своём микроблоге, желая уличить музыканта во лжи.