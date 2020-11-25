Инцидент начался с того, что Стас Михайлов объявил, что, несмотря на пандемию, он поддерживает своих музыкантов финансово.
Бывший гитарист Михайлова разместил в "Фейсбуке" пост, в котором высмеял благодетельный настрой своего работодателя.
Это высказывание навлекло на Стаса Михайлова упрёки во лжи. На это расхождение слов с делом обратили внимание Александр Скляр и Сергей Шнуров, которые поспешили осмеять певца в своих стихотворных памфлетах.
Общественность почему-то с готовностью поверила гитаристу, однако он был не вполне искренен в своём публичном высказывании.
Жена певца Инна Михайлова устроила бывшему сотруднику "очную ставку" с супругом.
Оказалось, что музыкант имеет обиду на своего нанимателя, но по другому поводу. Гитарист в своей беседе с певцом признался, что уволился от Станислава Владимировича, так как посчитал, что гонорар в 15 тысяч рублей за выступление, это слишком мало.
Запись разговора с гитаристом Инна Михайлова выложила в своём микроблоге, желая уличить музыканта во лжи.
— Я тебя хоть раз обманул? — спросил у гитариста исполнитель.
— Нет, вы меня ни разу не обманули, вы мне выплачивали по 15 тысяч за концерт. Но в Якутск я за такие деньги не хотел лететь, — объяснил музыкант.
— А почему ты сейчас говоришь, что я бросил коллектив? Я всем им выплатил по 50 тысяч рублей. И только тебе не выплатил, потому что ты летом ушёл из нашей группы, — расставил всё по своим местам артист.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.