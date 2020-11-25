Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом

Маститый актёр пополнил список заразившихся коронавирусом.

Александра Ширвиндта поместили в одну из клиник Москвы. Диагноз COVID-19 также поставили и супруге артиста Наталье Николаевне. Женщина вместе с мужем находится под наблюдением врачей в стационаре.

Жизни 86-летнего актёра ничего не угрожает, так как болезнь протекает в относительно лёгкой форме.

"У него лёгкая, начальная стадия коронавируса. Он в больнице", — рассказал коллега артиста по московскому Театру сатиры Мамед Агаев.

Высокая температура, проблемы с дыханием — симптомы, которые заставили близких мэтра отечественного театра и кино позаботиться о здоровье актёра и его жены.