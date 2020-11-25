Вымогатели, которые угрожали Тарзану слить в Сеть компрометирующие кадры, оказались довольно неумелыми мошенницами.
Они требовали с Сергея Глушко два миллиона рублей, прибегая к шантажу.
Сотрудники правоохранительных органов посоветовали Глушко договориться о встрече с вымогателями под предлогом передачи им денег.
После того, как деньги оказались у пришедшей на встречу с Тарзаном женщины, полицейские арестовали аферистку.
Ей оказалась 49-летняя уроженка Краснодарского края Антонина С. У неё нет постоянного места жительства, регистрации и официальной работы. Вскоре удалось задержать и её 21-летнюю подельницу, также уроженку Краснодарского края.
Незадачливых аферисток ждёт наказание по статье "Вымогательство", которая предполагает высшее наказание — лишение свободы сроком до 15 лет.
Интернет-пользователи отметили, что шантажисты Артёма Дзюбы действовали намного профессиональнее, да и запросы у них были куда более солидные. СМИ ранее сообщали, что за скандальное видео с нападающего ФК "Зенит" требовали пять миллионов долларов.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.