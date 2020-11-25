Дочь певицы Славы пожаловалась на дебош своего парня

Дочь певицы, которая пела про "одиночество — сволочь", Александра рассказала о своих отношениях с возлюбленным.

Девушка объяснила, что парень, с которым она встречалась ещё со школы, оказался настоящим тираном в отношениях.

Александра, недавно ставшая обладательницей дорогого авто марки Mercedes, объяснила, что молодой человек очень ревностно относился ко всему, что окружает девушку.

Дочь известной исполнительницы рассказала, что парень ограничил её свободу запретами, не разрешая встречаться с друзьями.

Девушка поведала о неприятном инциденте, который произошёл после того, как она предложила бойфренду сделать паузу в отношениях.

"Пришёл в нетрезвом виде, разбил мой телефон и унизил морально настолько, что я сломалась морально", — рассказала Александра в интервью изданию Starhit.

Из этих отношений девушка, по её признанию, вынесла важный урок. Она уверена, что, находясь в паре, не стоит прогибаться и идти против своих чувств и эмоций.