Викторию Боню задержали в парижском аэропорту

Ведущая привлекла внимание полиции беспечным поведением.

Экс-участница "Дома-2" пожаловалась на то, что ей испортили отдых, который модель устроила себе в честь 41-го дня рождения.

Ведущая пожаловалась, что её поездку чуть было не сорвали представители правопорядка в аэропорту Парижа.

Боня объяснила подписчикам, что сняла маску, чтобы попить воды. Именно в этот момент на актрису обратили внимание полицейские.

Виктория рассказала, что её арестовали и отправили в одно из отделений полиции Парижа.

Модель посетовала на то, что представители власти Франции общались с ней на повышенных тонах. Только спустя час её отпустили. Женщина поспешила в аэропорт, села в самолет и только после этого смогла отделаться от неприятных мыслей.

При этом Виктория не рассказала, куда именно она направляется и где планирует встретить день рождения.