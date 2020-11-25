Ведущая привлекла внимание полиции беспечным поведением.
Экс-участница "Дома-2" пожаловалась на то, что ей испортили отдых, который модель устроила себе в честь 41-го дня рождения.
Ведущая пожаловалась, что её поездку чуть было не сорвали представители правопорядка в аэропорту Парижа.
Боня объяснила подписчикам, что сняла маску, чтобы попить воды. Именно в этот момент на актрису обратили внимание полицейские.
Виктория рассказала, что её арестовали и отправили в одно из отделений полиции Парижа.
Модель посетовала на то, что представители власти Франции общались с ней на повышенных тонах. Только спустя час её отпустили. Женщина поспешила в аэропорт, села в самолет и только после этого смогла отделаться от неприятных мыслей.
При этом Виктория не рассказала, куда именно она направляется и где планирует встретить день рождения.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.