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Бари Алибасов устроил для возлюбленной денежный дождь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

PR-менеджер Бари Алибасова Вадим Горожанкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте зрелищное видео.

Бари Алибасов устроил для возлюбленной денежный дождь

Подписчики Горожанкина увидели эротический сеанс художественной арт-терапии. На кадрах Бари Каримович без штанов посыпает пятитысячными купюрами полуобнажённую возлюбленную. Женщина и Алибасов выпачканы синей краской.

"Виктория давно увлекается живописью. Вместе они нарисовали море обнаженными телами. В конце сеанса Алибасов щедро осыпал Вику пятитысячными купюрами", — написал под видео PR-специалист.

Художницу зовут Виктория Полторацкая. Она, по уверению Бари Каримовмича, ждёт от него ребёнка.

Интернет-пользователи отмечают, что ребенка Алибасова ждёт тяжелая жизнь, так как продюсер собирается дать чаду странное имя. музыкальный деятель ранее заявил, что, если родится мальчик, Алибасов назовет его Ковидом, если девочка — Пандемией.

 

Автор: Елена Былкина
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