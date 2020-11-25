Анна Семенович обратилась к Дмитрию Шепелеву с советом

Певица, которая хорошо знала Фриске, так как пела с ней группе "Блестящие", посочувствовала семье Жанны.

Ей показалось несправедливым то, что родные Фриске, лишившись дочери, лишены также общения с сыном Жанны Платоном.

Ведущий Дмитрий Шепелев, с которым жила покойная певица, препятствует тому, чтобы родные Жанны общались с мальчиком. Суд постановил, что родственники Платона со стороны матери имеют право видеться с ребенком, однако этого не происходит в реальности.

Анна Семенович посоветовала Дмитрию Шепелеву забыть прежние разногласия с родственниками покойной супруги и дать возможность мальчику общаться с бабушкой, дедушкой и тётей Платона.