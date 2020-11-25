Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом

В Москве экстренно госпитализирован худрук театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.
Об этом сообщил Мамед Агаев, директор театра.
"У него при госпитализации была начальная стадия коронавируса. Он в больнице. Его супруга Наталья Белоусова тоже заразилась", — сказал он.
Александру Ширвиндту 86 лет. Подробности о состоянии его здоровья не сообщаются.
По данным Пятого канала, у актёра развилась дыхательная недостаточность.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.