Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом

В Москве экстренно госпитализирован худрук театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.

Об этом сообщил Мамед Агаев, директор театра.

"У него при госпитализации была начальная стадия коронавируса. Он в больнице. Его супруга Наталья Белоусова тоже заразилась", — сказал он.