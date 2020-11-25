Рыжий "Иванушка" переписал недвижимость на детей

Андрей Григорьев-Апполонов принял участие в программе "Звёзды сошлись".

Солист группы "Иванушки-International" объяснил, что заранее позаботился об имущественных вопросах в своей семье. Чтобы не столкнуться в будущем с дележом имущества, Андрей одарил своих сыновей недвижимостью.

"И я в страшном сне не могу себе представить, что кто-то из моих любимых мальчиков придет и скажет: «Папа, подвинься»", — заявил Андрей Григорьев-Апполонов.

Музыкант выразил надежду на то, что дети его не оставят в старости.

Бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова, телеведущая и актриса Марина Банкова подала на развод с шоуменом и выставила на продажу элитную квартиру за 26 миллионов рублей, которая принадлежала ранее участнику группы "Иванушки".