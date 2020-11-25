Эвелина Блёданс позавидовала идее Кравец родить "от Джигарханяна"

Модель Алёна Кравец своим заявлением о намерении родить ребёнка от умершего недавно Армена Джигарханяна взвинтила до небес свой рейтинг в звёздной тусовке.

Её креативности начали завидовать.

Эвелина Блёданс в интервью "Правде.Ру" заявила, что теперь тоже задумалась:

А не родить ли ребёнка от кумира миллионов? Например, от Андрея Миронова.

— Честно говоря, идеей Алёны Кравец не шокирована. На самом деле она — очень положительная девочка. Такая добрая, хорошая. Реально такая Барби, такая куколка, у которой главное — её фигурка, костюмчик Шанель, её бусики, колечки.

И она в этом так органична. Не надо от неё требовать решать теоремы Пифагора.

Что стоит за её заявлением? Не знаю. Это ж риск, наверное, большой: мало того, что мы с ней уже девочки немолодые, так ещё и биоматериал от очень немолодого мужчины…

Не поняла, кстати, где она его, этот материал взяла: при кремации ей дали стволовые клетки Джигарханяна или что?

А вообще, это отличная тема, чтобы заработать денег на ток-шоу. Прямо прекрасная.

В эпоху нашей актёрской безработицы — это шикарно. Если кто-то это воспримет всерьёз, пригласит какой-то федеральный канал, то это прямо целый сериал будет, несколько программ.

На самом деле это интересно.

Я за людей креативных, я прямо говорю: "Алёна, браво!"

Буду думать тоже что-нибудь такое. Я бы от Миронова с удовольствием родила ребенка. Если там есть какая-то информация, как это сделать, скажите мне, пожалуйста, я тоже буду рожать.

Увы, но мечты о ребёнке от кумира, который уже ушёл из жизни, ранее разбил звёздный адвокат Сергей Жорин. Об этом подробнее — здесь.