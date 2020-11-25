Модель Алёна Кравец своим заявлением о намерении родить ребёнка от умершего недавно Армена Джигарханяна взвинтила до небес свой рейтинг в звёздной тусовке.
Её креативности начали завидовать.
Эвелина Блёданс в интервью "Правде.Ру" заявила, что теперь тоже задумалась:
— Честно говоря, идеей Алёны Кравец не шокирована. На самом деле она — очень положительная девочка. Такая добрая, хорошая. Реально такая Барби, такая куколка, у которой главное — её фигурка, костюмчик Шанель, её бусики, колечки.
И она в этом так органична. Не надо от неё требовать решать теоремы Пифагора.
Что стоит за её заявлением? Не знаю. Это ж риск, наверное, большой: мало того, что мы с ней уже девочки немолодые, так ещё и биоматериал от очень немолодого мужчины…
Не поняла, кстати, где она его, этот материал взяла: при кремации ей дали стволовые клетки Джигарханяна или что?
А вообще, это отличная тема, чтобы заработать денег на ток-шоу. Прямо прекрасная.
В эпоху нашей актёрской безработицы — это шикарно. Если кто-то это воспримет всерьёз, пригласит какой-то федеральный канал, то это прямо целый сериал будет, несколько программ.
На самом деле это интересно.
Я за людей креативных, я прямо говорю: "Алёна, браво!"
Буду думать тоже что-нибудь такое. Я бы от Миронова с удовольствием родила ребенка. Если там есть какая-то информация, как это сделать, скажите мне, пожалуйста, я тоже буду рожать.
Увы, но мечты о ребёнке от кумира, который уже ушёл из жизни, ранее разбил звёздный адвокат Сергей Жорин. Об этом подробнее — здесь.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.