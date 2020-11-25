В сфере народного сегмента шоу-бизнеса всегда наблюдались нешуточные страсти.
Пропагандистки русской народной песни отличаются темпераментом. Известна, например, давняя нелюбовь двух Надежд российской эстрады — Кадышевой и Бабкиной.
Надежда Бабкина вспоминает и о непростом характере Людмилы Зыкиной.
Надежда Георгиевна посмела однажды конкурировать с признанной королевой народной песни. На конкурсе в 1979 году Бабкина очень рассчитывала на Гран-при, однако Зыкина сразу дала понять, что никому не уступит своё первенство.
"Никакого первого места не было. Его не было, потому что Людмила Георгиевна Зыкина, будучи председателем жюри, заявила: "Пока я жива, лучше меня никто не споет. Значит, и первую премию никто не получит, не говоря уж о Гран-при", — поделилась воспоминаниями Надежда Бабкина в своей автобиографической книге "Модная народная".
Начинающая артистка Надежда Бабкина сумела занять только второе место. При этом Надежда Георгиевна вспоминает, что Зыкина относилась к ней покровительственно.
"Мы никогда не были подругами. Но поддержку Людмилы Георгиевны я ощущала в самые трудные дни невзгод и испытаний", — призналась Надежда Бабкина.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.