Лидия Федосеева-Шукшина уязвлена поведением Алибасова

Продюсер, не дождавшись официального развода с Лидией-Федосеевой Шукшиной, выставил на всеобщее обозрение роман со своей молодой помощницей.

Началось всё с сеансов массажа и танцев живота. Все эти моменты Бари Каримович посчитал нужным опубликовать в видеоформате в своём Instagram-аккаунте. Подписчики главного "нанайца" страны увидели в поведении Алибасова попытки больнее уязвить свою супругу, которая отобрала у него подаренную ему недвижимость.

Сообщение о том, что помощница Виктория беременна от него, тоже, по мнению фолловеров, предназначалось без пяти минут экс-супруге продюсера.

Бари Каримович достиг своей цели. По словам адвоката актрисы Юлии Вербицкой-Линник, Лидия Николаевна тяжело восприняла информацию о новой пассии неверного супруга. Юрист объяснила, что у артистки поднялось артериальное давление, так как Лидия Федосеева-Шукшина считает поведение Алибасова неэтичным и недостойным. Несчастная актриса обратила внимание на то, что брак еще не расторгнут.