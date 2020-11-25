Продюсер, не дождавшись официального развода с Лидией-Федосеевой Шукшиной, выставил на всеобщее обозрение роман со своей молодой помощницей.
Началось всё с сеансов массажа и танцев живота. Все эти моменты Бари Каримович посчитал нужным опубликовать в видеоформате в своём Instagram-аккаунте. Подписчики главного "нанайца" страны увидели в поведении Алибасова попытки больнее уязвить свою супругу, которая отобрала у него подаренную ему недвижимость.
Сообщение о том, что помощница Виктория беременна от него, тоже, по мнению фолловеров, предназначалось без пяти минут экс-супруге продюсера.
Бари Каримович достиг своей цели. По словам адвоката актрисы Юлии Вербицкой-Линник, Лидия Николаевна тяжело восприняла информацию о новой пассии неверного супруга. Юрист объяснила, что у артистки поднялось артериальное давление, так как Лидия Федосеева-Шукшина считает поведение Алибасова неэтичным и недостойным. Несчастная актриса обратила внимание на то, что брак еще не расторгнут.
"Она очень переживает, ей обидно, и она полагает, что очень неправильно и очень некорректно вести себя подобным образом", — сказала Юлии Вербицкой-Линник в интервью Пятому каналу.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.