Друг Прилучного объяснил, что произошло с актёром

Звезда сериала "Мажор" вынужден был обратиться за медицинской помощью после драки в Калининграде.

Актёра госпитализировали в больнице №1 имени Пирогова города Москвы.

Сообщалось, что Павел Прилучный получил черепно-мозговую травму. Пострадало также лицо актёра. Именно отражение в зеркале напугало артиста и заставило его поспешить в медицинское учреждение.

Сам актёр поиронизировал в своём Instagram-аккаунте по поводу версий происшествия, заявив, что предоставляет правоохранительным органам разбираться в деталях инцидента.