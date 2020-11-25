Звезда сериала "Мажор" вынужден был обратиться за медицинской помощью после драки в Калининграде.
Актёра госпитализировали в больнице №1 имени Пирогова города Москвы.
Сообщалось, что Павел Прилучный получил черепно-мозговую травму. Пострадало также лицо актёра. Именно отражение в зеркале напугало артиста и заставило его поспешить в медицинское учреждение.
Сам актёр поиронизировал в своём Instagram-аккаунте по поводу версий происшествия, заявив, что предоставляет правоохранительным органам разбираться в деталях инцидента.
"Действительно, драка в клубе "Завод" была. Павел получил телесные повреждения. На мой взгляд, повреждения тяжкие, но в этом будет разбираться полиция. Я думаю, что, увидев на утро после происшествия результат на своем лице, Павел решил незамедлительно обратиться к своим лечащим врачам в Москве, поэтому оперативно поехал в столицу", — объяснил приятель актера в интервью газете "Комсомольская правда".
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.