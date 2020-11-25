Алибасов возобновляет судебные тяжбы с Федосеевой-Шукшиной за квартиру

Продюсер не перестаёт удивлять публику.

Бари Алибасов, который недавно сообщил, что скоро станет отцом, не отказывается от своих прежних намерений.

PR-директор Бари Каримовича Вадим Горожанкин объяснил, что продюсер хочет доказать всем, что не является мошенником.

Для этого музыкальный деятель выбрал весьма странный способ.

Чтобы восстановить свое честное имя, он решил продолжить судебные тяжбы с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Он собирается вернуть квартиру, которую Лидия Николаевна ему сначала подарила, а потом через суд вернула права на недвижимость.

Теперь на то, чтобы бороться за квадратные метры, у Бари Алибасова есть уважительная причина. Он скоро станет отцом.

Ранее мать будущего ребенка продюсера, массажистка и исполнительница танца живота Виктория заявляла, что согласна оставить Федосеевой-Шукшиной квартиру в обмен на то, что она разведётся с Бари Каримовичем.