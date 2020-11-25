Ушла из жизни актриса из сериала "Улица разбитых фонарей"

О смерти актрисы в Facebook сообщил кинорежиссер Алексей Герман.

Общественности стало известно о кончине 45-летней актрисы 24 ноября, тогда как Светланы Обидиной не стало уже 18 ноября. Родственники звезды театра и кино почему-то скрывали смерть актрисы. О причинах гибели тоже ничего не сообщается.

"Разные версии ходят, а от чего как бы итог — непонятно. Я бы не стала говорить, что это COVID однозначно", — рассказала подруга Светланы актриса Анна Екатерининская в интервью порталу 5-tv.ru.

Светлана Обидина активно снималась в кино, начиная с подросткового возраста. За свою жизнь она сыграла несколько десятков ролей. Слава к ней пришла после работы в сериалах "Довлатов", "Улиц разбитых фонарей", "Дуэлянт", "Яр" и других проектах.