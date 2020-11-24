На 77-м году жизни скончался актёр Владимир Фирсов. Его тело было обнаружено 21 ноября младшей сестрой.
"Медики установили, что давность смерти составила несколько часов, а предварительный диагноз — острая сердечно-сосудистая недостаточность", — сообщает "Комсомольская правда".
Сейчас проводится медицинская экспертиза, чтобы выяснить точную причину смерти артиста.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.