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Михаил Ефремов не хочет ни с кем общаться

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Михаил Ефремов отказывается общаться со всеми после сообщения в СМИ о разводе с женой.

Об этом сообщила пресс-секретаря ФСИН по Белгородской области Ольга Загородняя.

"Я беседовала с Михаилом Ефремовым, говорила о желании многих СМИ приехать в СИЗО, сделать репортажи, пообщаться с ним, на что он сказал: "Я не хочу ни с кем общаться", — рассказала она "Экспресс-газете".

 

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева
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