Михаил Ефремов отказывается общаться со всеми после сообщения в СМИ о разводе с женой.
Об этом сообщила пресс-секретаря ФСИН по Белгородской области Ольга Загородняя.
"Я беседовала с Михаилом Ефремовым, говорила о желании многих СМИ приехать в СИЗО, сделать репортажи, пообщаться с ним, на что он сказал: "Я не хочу ни с кем общаться", — рассказала она "Экспресс-газете".
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.