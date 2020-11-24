Павел Прилучный был экстренно госпитализирован в результате нападения на него неизвестных.

Напомним, ранее актёр поступил в больницу имени Пирогова с многочисленными травмами головы. Сегодня Прилучный должен перенести операцию. Эту информацию подтвердила его агент Екатерина Сычева.

"Павел действительно был госпитализирован после нападения на него неизвестными. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов", — пояснила представитель артиста.

"Коллеги и близкие актера просят СМИ не спекулировать на произошедшем и не дезинформировать многочисленных поклонников Павла. Корректная информация о его состоянии будет поступать только от его официальных представителей или от него лично", — добавила Сычева.