Уже два года Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием.
Однако болезнь артистки могла возникнуть из-за сглаза близких подруг, поскольку ей всегда завидовали. Об этом изданию "Собеседник" рассказала экстрасенс Таис Фиолетова.
"Ее болезнь — следствие сильного сглаза. Насте всегда завидовали, причем даже близкие подруги, с которыми она общалась. В ее случае именно сглаз сделал свое дело — все вылилось в болезнь", — утверждает экстрасенс.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.