Заворотнюк могли сглазить близкие подруги, уверена экстрасенс

Уже два года Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием.

Однако болезнь артистки могла возникнуть из-за сглаза близких подруг, поскольку ей всегда завидовали. Об этом изданию "Собеседник" рассказала экстрасенс Таис Фиолетова.