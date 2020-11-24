Находясь под следствием Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.
Об этом рассказал националист Дмитрий Демушкин. По его мнению, залог выживания для Ефремова в колонии — это сотрудничество с администрацией.
"Это то, что он в СИЗО просился остаться в хозобслуге. Это не пользуется никаким уважением и авторитетом у сокамерников… Я думаю, что для Ефремова лучший выбор — возглавить какую-нибудь самодеятельность или пойти работать в библиотеку, то есть согласиться работать на администрацию", — пояснил "Комсомольской правде" Демушкин.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.