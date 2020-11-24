Ефремов уже накосячил. Его могут "опустить" в колонии

Находясь под следствием Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.

Об этом рассказал националист Дмитрий Демушкин. По его мнению, залог выживания для Ефремова в колонии — это сотрудничество с администрацией.