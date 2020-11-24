Сейчас Павел Прилучный находится в московской больнице имени Пирогова. Сегодня ему должны делать операцию.
Источник в больнице сообщил "Комсомольской правде", что после госпитализации актёр сразу же позвонил своей бывшей жене Агате Муцениеце.
"Он сразу позвонил своей бывшей жене Агате Муцениеце, поговорил с детьми", — утверждает источник.
Напомним, суд развёл Муцениеце и Прилучного этим летом после девяти лет брака.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.