Прилучный сразу после госпитализации позвонил Муцениеце

Сейчас Павел Прилучный находится в московской больнице имени Пирогова. Сегодня ему должны делать операцию.

Источник в больнице сообщил "Комсомольской правде", что после госпитализации актёр сразу же позвонил своей бывшей жене Агате Муцениеце.

"Он сразу позвонил своей бывшей жене Агате Муцениеце, поговорил с детьми", — утверждает источник.

Напомним, суд развёл Муцениеце и Прилучного этим летом после девяти лет брака.