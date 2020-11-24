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Жена Ефремова подаёт на развод

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Недавно Михаил Ефремов прибыл в белгородскую колонию, где ему предстоит отбывать наказание.

Появилась информация о том, что жена актёра София Кругликова уже приняла для себя решение развестись с ним. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщила "Комсомольская правда".

"Софья собралась разводиться. Принципиальное решение принято, теперь это вопрос времени. Для Миши, конечно, это станет ударом, актом предательства", — отмечает источник.

Кругликова так и не смогла простить Ефремову измену с молодой актрисой, а также хочет поделить его имущество, пока он находится в тюрьме.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева
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